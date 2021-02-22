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وزير الخارجية الفرنسي: برنامج إيران النووي «مقلق»

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفرنسي: برنامج إيران النووي «مقلق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-رويترز

قالت وزارة الخارجية الفرنسية،الاثنين، إن الوزير جان إيف لو دريان أبلغ نظراءه بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل أن الموقف المتعلق ببرنامج إيران النووي «مقلق».
وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد نقل عن الزعيم الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق، الاثنين، إن بلاده قد تخصب «اليورانيوم» إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المئة إذا احتاجت ذلك، وإنها لن ترضخ أبداً للضغوط الأمريكية بشأن نشاطها النووي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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