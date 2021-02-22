شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفرنسي: برنامج إيران النووي «مقلق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-رويترز

قالت وزارة الخارجية الفرنسية،الاثنين، إن الوزير جان إيف لو دريان أبلغ نظراءه بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل أن الموقف المتعلق ببرنامج إيران النووي «مقلق».

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد نقل عن الزعيم الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق، الاثنين، إن بلاده قد تخصب «اليورانيوم» إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المئة إذا احتاجت ذلك، وإنها لن ترضخ أبداً للضغوط الأمريكية بشأن نشاطها النووي.