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الكونجو تتهم متمردي الهوتو الروانديين بقتل سفير إيطاليا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كينشاسا-أ.ف.ب

اتهمت وزارة الداخلية الكونجولية، الاثنين، المتمردين «الهوتو الروانديين» بالوقوف خلف الهجوم الذي أسفر عن مقتل سفير إيطاليا في كينشاسا وشخصين آخرين، في شرق جمهورية الكونجو الديموقراطية.
وأعلنت الوزارة في بيان: «تعرض موكب لبرنامج الأغذية العالمي لهجوم مسلح شنته عناصر من القوات الديموقراطية لتحرير رواندا» في إقليم شمال كيفو، مشيرة إلى خطف أربعة أشخاص خلال الهجوم، تم العثور على واحد منهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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