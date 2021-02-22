شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجو تتهم متمردي الهوتو الروانديين بقتل سفير إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كينشاسا-أ.ف.ب

اتهمت وزارة الداخلية الكونجولية، الاثنين، المتمردين «الهوتو الروانديين» بالوقوف خلف الهجوم الذي أسفر عن مقتل سفير إيطاليا في كينشاسا وشخصين آخرين، في شرق جمهورية الكونجو الديموقراطية.

وأعلنت الوزارة في بيان: «تعرض موكب لبرنامج الأغذية العالمي لهجوم مسلح شنته عناصر من القوات الديموقراطية لتحرير رواندا» في إقليم شمال كيفو، مشيرة إلى خطف أربعة أشخاص خلال الهجوم، تم العثور على واحد منهم.