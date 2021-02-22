شكرا لقرائتكم خبر عن «الطاقـة» تطلـق نمـوذج المبنى الحكومـي الذكـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن حزمة من المبادرات النوعية والمشاريع الابتكارية تزامناً مع «أسبوع الإمارات للابتكار».

وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في تعليقه: «إن فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار حدث وطني يعبّرعن رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تشجيع تبني الابتكار نهجاً للعمل، وثقافة مجتمعية تمكّن الدولة من العبور بسلاسة للخمسين عاماً المقبلة بمجموعة من الإنجازات الطموحة، وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات 2071، وترسيخ ريادة الإمارات عالمياً».

وأطلق الوزير ضمن «أسبوع الإمارات للابتكار» نموذج المبنى الحكومي الذكي، وهو عبارة عن مشروع حكومي تفاعلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدم التقنيات الحديثة التي تدعم التواصل مع عناصر المبنى والمستخدمين بشكل فعال المباني الذكية الخضراء.

في سياق متصل أطلق وزير الطاقة والبنية التحتية، مبادرة المباني الذكية الخضراء، والتي تطبق لأول مرة في المباني الحكومية، وتستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض الاستهلاك والانبعاثات الضارة وأمن البيانات.

ولفت المزروعي إلى أن حزمة المبادرات والمشاريع الابتكارية لوزارة الطاقة والبنية التحتية تتضمن إطلاق الحلول الذكية لأتمتة عملية إبرام العقود من دون أوراق.