شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب": قطاع التفتيش على الوحدات المحلية لازم يكون له أنياب قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من المهم أن يكون لقطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية ذو هيبة وأنياب، وهذا أمر جيد نسعى له، ولكن أن يكون القطاع حاضرا اسما وفعلا فقط بلا هيبة فالأفضل ألا يكون موجود.

وأضاف "السجينى" موجها حديثه لرئيس قطاع التفتيش بـ " التنمية المحلية" : "لدينا مثال على ذلك موقف مقار بالدقى بمحافظة الجيزة، الذى تسيطر عليه العشوائية والبلطجة، والذى أثار مشكلته أحد النواب، فتدخل وزير التنمية المحلية بنفسه وقام بزيارة المكان، وقال أنه تم حل المشكلة ومنذ أسبوعين نكتشف أن المكان كما هو وهذه مشكلة تتعلق بمؤسسات الدولة، وليس الوزارة فقط، فالبرلمان تدخل والحكومة تدخلت والصحافة تابعت ومع ذلك لم يتغير شيء".

وتابع: "لابد أن تفعل على الأرض بعد إثارة الأمر وإلا ستظل هناك مشكلة، اما يبلغنا المسؤولين تليفونيا بما حدث أو بمذكرة تشرح الأمر، وإذا لم يحدث ذلك فسنحتاج جميعا أن نشتغل على أنفسنا ".

من جانبه، أكد المهندس هيثم الدسوقى، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، أن القطاع يقوم بدوره فى التفتيش على الوحدات المحلية، وأى مخالفات يتم رصدها تحال للنيابة وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية.