شكرا لقرائتكم خبر عن هل كلفت جماعة الإخوان الإرهابية أيمن نور بتدشين تحالفات جديدة.. خبراء يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام النجار الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، أن التحركات الأخيرة التى يقوم بها أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الإخوانية فيما يخص الإعلان عن تدشين ائتلافات وتحالفات إخوانية جديدة.

وقال النجار: "هذا ليس له إلا تفسير واحد وهو أن جماعة الإخوان قد كلفته بذلك لأنها لا تقدر مع حاجتها لاستغلال فرصة بدء ولاية جو بايدن على التحرك فى إطار مسميات وعناوين إسلامية أو تحت عنوانها كتنظيم ملاحق باتهامات الإرهاب والعنف".

وأضاف: "الجماعة بحثت فى هذه المرحلة عن ثوب مدنى ترتديه لتدخل به حفلة تنصيب جو بايدن وهدفها أن يمنحها هو الرضا والقبول ولذلك اختارت ما قد يغرى الإدارة الجديدة من تصدير فعاليات ونشاطات مدفوعة الأجر تحت عناوين ليبرالية ومدنية وعبر شخصيات اعتادت القيام بدور المحلل لجماعة الإخوان كأيمن نور مقابل امتيازات".

كان عمرو فاروق، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، قد أكد حصول أيمن نور، رئيس قناة الشرق الإخوانية على تمويلات ضخمة من قطر وإيران، مقابل تأسيس قنوات لتشويه مجموعة من الدول العربية على رأسهم مصر والسعودية والإمارات.

وقال "فاروق" فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن قيادات الإخوان تجهز قائمة جديدة من عناصر الجماعة لتجنيسهم تهربا من الملاحقات والضغوط التى يمارسها الإنتربول الدولى تجاه العناصر المتورطة فى أعمال عنف داخل مصر، موضحا أن القائمة الجديدة تشمل عدد كبير من العناصر الإخوانية، لاسيما التى لديها مشاكل واضحة فى تجديد جوازات السفر المصرية، فضلا عن المشاكل العائلية الناتجة عن الزواج والإنجاب، وعدم تسجيل هذه الخطوات فى سجلات رسمية مصرية، وتطبيق الوضع العرفى فيها.