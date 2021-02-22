شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بربط الخريطة الاستثمارية للمحافظات بالحساب الختامى للموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بربط الخطة الاستثمارية للمحافظات ووحدات الإدارة المحلية، بالحساب الختامي للموازنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الاثنين، لاستكمال مناقشة بيان، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية

كما أوصت اللجنة، قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، بموافاة اللجنة بما تم اتخاذه فيما يخص الإعلانات الداخلية التابعة لولاية المحليات سواء طرق أو مباني، ومشكلات موقف مقار بالجيزة، وسوق دمنهور، ونادي الإسكندرية "اللاهون"، وأرض فيصل، ومكونات الباب الثاني في الموازنة العامة مثال البنزين والسولار، ودعت اللجنة وزارة التنمية المحلية، بمتابعة تنفيذ الكتب الدورية الصادرة والموجهة للمحافظات والوحدات المحلية، خاصة أنها لا تنفذ بنسبة كبيرة.