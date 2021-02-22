"صرخات راقصة تنقذها من عاطل الهرم وإحالة سفاح الجيزة للجنايات".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا.

وزير العدل: المواطن ملزم بسداد 2.5% من قيمة الشقة كضريبة قبل التسجيل بالشهر العقاري

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن رسوم تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري متدرجة من 500 جنيه وحتى 2000 جنيه وهي أقصى قيمة للمساحات التي تزيد عن 300 متر.

"قيدها وجردها من ملابسها".. كواليس صرخات راقصة أنقذتها من أنياب عاطل بالهرم

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب ملابسات شروع عاطل في الاعتداء جنسيا على راقصة بمنطقة الهرم.

تلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم الهرم إشارة من شرطة النجدة بضبط شخص قام بتوثيق راقصة داخل شقتها في محاولة منه لاغتصابها.

وزير العدل: 95% من الشقق غير مسجلة بالشهر العقاري والتوثيق ليس لجمع الأموال

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الغرض من تسجيل وتوثيق ملكية العقارات بالشهر العقاري بداية من مارس المقبل، ليس تحصيل الأموال من المواطنين كما يُثار.

وزير العدل: تسجيل ملكية الوحدات السكنية بالشهر العقاري ليس إجباريًا

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن المواطنين غير مُجبرين على تسجيل وحداتهم السكنية بالشهر العقاري، بعد إقرار تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة وإضافة المادة 35.

الحبس 5 سنوات لمدير أعمال هيفاء وهبي بتهمة النصب عليها

عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد، محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، بتهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه، لمدة 5 سنوات عن التهمتين.

إحالة "سفاح الجيزة" في قضية قتل شقيقة زوجته للمفتي.. وتحديد جلسة 27 مارس للحكم

أحالت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي 48 سنة، "المعروف بسفاح الجيزة" مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة ، لاتهامه بقتل شقيقة زوجته نادين الطالبة بكلية الحقوق عمدا مع سبق الاصرار والترصد، لمفتي الديار لأخ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 27 مارس؛ للنطق بالحكم.

ليلة حزينة في أوسيم.. مأساة سيدة انتحرت هربا من هلاوس "شكلي وحش"

لم تكد تلملم العروس جراح انفصالها عن زوجها الأول بزيجة ثانية كللت بمولود حتى وقعت أسيرة خرافات دفعتها لإنهاء حياتها بطريقة مأساوية.

مع غروب شمس يوم أمس الأحد، كان أهالي قرية بشتيل التابعة لمركز أوسيم شمال الجيزة على موعد مع حادثة تدمي القلوب. أخرجت ذات الـ23 سنة المشهد الأخير في حياتها قفزًا من أعلى العقار سكنها.

طريقة تحدث للمرة الأولى.. نقاش ينتحر محتضنا شيكارة داخل برميل مياه بالجيزة

استمرارًا لمسلسل الوقائع الغريبة التي تسجلها محاضر الشرطة بمختلف مراكز محافظة الجيزة، شهد مركز الجيزة واقعة انتحار بطريقة جديدة. أقدم نقاش على التخلص من حياته داخل برميل مياه من خلال وضع رأسه بالأسفل محتضًا شيكارة إحدى مواد البناء ليلقى حتفه في غضون دقائق.

بينها "التجمهر".. ما هي اتهامات خلية الطلبة في جامعة عين شمس؟

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، 10 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 5 من عناصر "خلية الطلبة" بجامعة عين شمس، لانضمامهم لأحد خلايا "لجان العمليات النوعية" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

سفاح الجيزة في قضية قتل "نادين": كنت على علاقة غير شرعية بها.. والأم: حرام عليك

عرضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، عدد من الفيديوهات، خلال محاكمة قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، في اتهامه بقتل نادين، الطالبة بكلية الحقوق، شقيقة إحدى زوجاته، وجاء في إحدى الفيديوهات اعترافات تفصيلية يكشف فيها بأنه كان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها قبل قتلها.

"جماجم وعظام واعترافات تفصيلية".. ننشر أحراز "سفاح الجيزة" في اتهامه بقتل شقيقة زوجته

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين مسلم، اليوم الاثنين، محاكمة قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، في اتهامه بقتل نادين، الطالبة بكلية الحقوق، شقيقة إحدى زوجاته عمدًا مع سبق الإصرار.

وفضت المحكمة الأحراز المقدمة من قبل النيابة العامة، وهي عبارة عن مجموعة أسطوانات مدمجة تتضمن عدة مقاطع فيديو، يظهر فيها المتهم أثناء تجوله في أحد الشوارع، ويحمل في يده حقيبة، وبعض الفيديوهات يظهر خلالها أثناء ارتداءه النقاب".

العثور على جثة عامل بالأقصر.. والأمن يضبط مرتكبي الواقعة

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط مرتكبي واقعة قتل عامل بالأقصر، وتبين بأن وراء ارتكاب الواقعة عامل ونحل شقيقه بسبب خلافات على قطعة أرض .

تلقى مركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر بلاغا بالعثور على جثة عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز ملقاة على جانب الطريق ، وبجواره سيارته الملاكي وعدم وجود هاتفه المحمول.