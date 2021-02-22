​لطلاب المدارس الدولية.. "التعليم" تكشف تفاصيل وضوابط النجاح في امتحان "الهوية القومية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وضوابط النجاح في امتحانات الهوية القومية للعام الدراسي 2020- 2021، لطلاب المدارس الدولية بالصف الثالث الإعدادي.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيعقد امتحان مجمع في مادتي (اللغة العربية والدراسات الاجتماعية) بنفس توقيت امتحان الفصل الدراسي الأول بالمدارس الرسمية.

وأضاف الوزارة، أنه سيتم عقد باقي مواد الهوية القومية (التربية الدينية / التربية القومية) في نهاية الفصل الدراسي الثاني مع باقي الطلاب، موضحة أن الزمن المخصص للامتحان ساعة ونصف.

وحددت الوزارة ضوابط النجاح لطلاب المدارس الدولية، على النحو التالي:

- يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

- الطالب الذي لا يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة، عليه التقدم لامتحان تكميلي.

- يعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

اقرأ أيضًا..

- "إلغاء نوعين من الأسئلة".. التعليم: الامتحان الموحد "اختيار من متعدد"