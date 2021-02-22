استهداف السفارة الأميركية في بغداد… سقوط صاروخين من دون وقوع إصابات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 10:22 مساءً - منذ 3 ساعات

استهدفت صواريخ كاتيوشا، مساء الاثنين، محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الإعلام الأمني تأكيده “سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء دون وقوع إصابات”.

من جهته، أفاد مراسلنا بأن ثلاثة صواريخ على الأقل استهدفت السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في العاصمة العراقية بغداد.

وقال إن إحدى القذائف سقطت خارج محيط المنطقة الخضراء فيما سقطت الأخريان داخلها.

من جهتها، أكدت وسائل إعلام عراقية تصاعد الدخان من داخل السفارة الأميركية التي تقع في المنطقة الخضراء.

ودوت صافرات الإنذار داخل “قاعدة التوحيد الثالثة” بالسفارة الأميركية مع تحليق طيران مروحي مسير ، إثر الهجوم.

والهجوم هو الثالث خلال أسبوع الذي يستهدف منشآت دبلوماسية أو عسكرية أو تجارية غربية في العراق بعد شهور من الهدوء النسبي.

ويتكرر في العراق مؤخراً استهداف السفارة الأميركية والقواعد العسكرية التي تأوي جنوداً أميركيين، وكان آخرها هجوم أربيل الذي خلف قتيلاً بين المدنيين وعدد من الجرحى، بينهم عسكري أميركي.

وتتهم الولايات المتحدة ميليشيات عراقية موالية لإيران بإطلاق الصواريخ على السفارة الأميركية القواعد التي تستضيف القوات الأميركية ومنشآت أخرى في العراق، وذلك بحسب “العربية”.