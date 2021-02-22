حصيلة حملة التلقيح ضد فيروس “كورونا”.. أزيد من مليونين و552 ألف مستفيد

جدة - عبدالحي حسين - قالت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، في نشرة كورونا اليومية، إنه تم تلقيح مليونان و552 ألفا و17 شخصا ضد كوفيد-19 بالمغرب إلى حدود السادسة من مساء اليوم الجمعة.

حملة التلقيح انطلقت قبل ثلاثة أسابيع، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، حيث بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية والمسنين، على أن يتم تعميمها لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.