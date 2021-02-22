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نشرة كورونا.. 108 إصابة جديدة و5 حالات وفاة و633 حالة شفاء خلال 24 ساعة

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 108 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19)، و633 حالة شفاء، و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 481263 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي 1324 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 0.3 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 465297 حالة، بمعدل تعاف يناهز 96,7 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات 8559 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1.8 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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