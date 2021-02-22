عريضة المطالبة ببدائل اقتصادية للتهريب المعيشي تدخل مراحلها الأخيرة

جدة - عبدالحي حسين - علم “اليوم24” من مصادر مطلعة أن عريضة المطالبة ببدائل اقتصادية للتهريب المعيشي في معبر سبتة المحتلة في مدينة الفنيدق، والمنطقة الحدودية، دخلت مراحلها الأخيرة، ويعمل القائمون عليها على وضع اللمسات الأخيرة، في أفق تقديمها لمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، خلال مارس المقبل.

ووفق المعطيات، التي حصل عليها الموقع، فإن لجنة العريضة تمكنت من تجاوز الرقم المحدد في 500 توقيع، وتجري، في الوقت الحالي، عملية التأكد من صحة المعطيات، وأرقام البطاقات الوطنية الشخصية، وعناوين الموقعين عليها، بالإضافة إلى التدقيق القانوني لها.

ورجحت المصادر ذاتها أن يتم تقديم العريضة، في دورة يوليوز المقبل، لمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في حال عدم عقد أي دورة استثنائية، خلال الفترة، التي تسبقها.

ويهدف أصحاب العريضة إلى تدخل مجلس الجهة وفق “الاختصاصات الذاتية، والمشتركة، والمنقولة طبقا للقانون التنظيمي للجهات عدد 111.14 للإسهام في تأسيس منظومة اقتصادية محلية قانونية، وآمنة، ومستدامة”.

وقال عبد الرحمن الشعيري منظور، عضو مجموعة التفكير من أجل الفنيدق، في تصريح لـ”اليوم 24″، إنه انطلاقا من اختصاصات الجهة فإن “بدائل التهريب المعيشي في معبر سبتة المحتلة يمكن أن تتم عبر إنشاء منطقة للأنشطة الاقتصادية، والسياحة، والاستثمار، والصناعة، وتطوير قطاع الصيد البحري، وتثمين منتوجه”، بالإضافة إلى الاستثمار في “السياحة الجبلية (المنتزهات)، وتطوير الاقتصاد التضامني المحلي (التعاونيات)”.

وتأتي تحركات أبناء، وأطر مدينة الفنيدق في إعداد العريضة، بعد خروج المئات من سكان ذ المدينة للاحتجاج، للجمعة الثالثة على التوالي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وتوفير بدائل اقتصادية حقيقية للتهريب المعيشي.