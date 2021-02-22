فيديوجراف يكشف عن الدور الكبير الذي لعبته الإمارات في مساندة الشعب الصومالي

محمد الفلاح - الإثنين 22 فبراير 2021

كشف فيديوجراف عن الدور الكبير الذي لعبته الإمارات في مساندة الشعب الصومالي بعد الأزمة التي اندلعت بسبب الرئيس فرماجو جراء تمسكه بالحكم رغم انتهاء ولايته دستوريًا.



وأوضح الفيديوجراف بأن الإمارات دعت لعدم استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين بالإضافة لدعوتها لإجراء شفافة ونزيهة .

الدعوات الإماراتية قوبلت بانتقاد من سلطات فرماجو، الأمر الذي تسبب في زيادة الغضب الصومالي، ضد أفعال فرماجو وحكومته المؤقتة في البلاد، حتى سارع شيخ قبيلة هبر جعلو بالاعتذار للإمارات، والتأكيد على أن تصريحات وزير الإعلام لا تمثل الصومال، ليتزايد الغضب الدولي تجاه سلطات الصومال، وليقترب فرماجو من السقوط بعد إدعاءاته ضد الإمارات