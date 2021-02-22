شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف : مجلس التعاون يدعم الشرعية وتعزيز استقرار اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على دعم المجلس ومساندته لليمن والشعب اليمني، في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية، مساء اليوم.

وأكد الحجرف، على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه، من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية، والتي تمارس أعمالها من عدن رغم كل التحديات.

واستعرض الجانبان جهود المبعوث الأممي مارتين جريفث، والمبعوث الأمريكي تيميثي ليندركينج، والجهود الدولية نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، وضرورة استجابة جميع الأطراف لتلك الجهود لما فيه خير لليمن وشعبه .

كما أكد الجانبان على أهمية التنسيق لدعوة المجتمع الدولي نحو الضغط على جماعة الحوثي الإرهابية لوقف هجومها على مأرب واستهداف المدنيين و المخيمات، و كذلك ضرورة السماح للفريق الفني بفحص ناقلة النفط صافر تفادياً لكارثة اقتصادية وبيئة وشيكة.

كما استعرض الجانبان جهود دعم اليمن في كل ما فيه خيره وازدهاره، ولتحقيق تطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.