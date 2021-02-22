أميركيتان تتنكران لتبدوان طاعنتين في السن للحصول على اللقاح

فلوريدا “أميركا”ـ وكالات: ضبطت الشرطة الأميركية شابتين من ولاية فلوريدا كانتا متنكرتين في صورة امرأتين كبيرتين في السن، في محاولة منهما للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد. وصلت الفتاتان اللتان بدا أنهما “في العشرينيات من العمر” إلى مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج في أورلاندو، وهما ترتديان أغطية رأس وقفازات ونظارات، وفق ما صرح به الدكتور راؤول بينو، المسؤول في وزارة الصحة بفلوريدا، بحسب موقع “إنسايدر” الأميركي. وقال بينو: “أدركنا أن فتاتين شابتين ارتديتا زي الجدات من أجل تلقيحهن للمرة الثانية، ولا أعرف كيف فلتتا عند إعطائهن الجرعة الأولى”. وأضاف بينو أنه “على الرغم من تقديم الفتاتين لبطاقات تطعيم أصلية، إلا أن العاملين الطبيين الذين كانوا على وشك تلقيحهما لاحظوا أن مظهرهما يبدو مضحكا، فأوقفوهما وتم إصدار تحذيرات لهما من التعدي على ممتلكات الغير”. وأفاد النواب في مقاطعة أورانج أن الفتاتين استخدمتا أسماءهن الحقيقية في بطاقات التطعيم، لكنهما أدرجتا تواريخ ميلاد مزيفة.

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