الصدر يعلق على قصف المقار الدبلوماسية ويطالب الحكومة بأن 'لا تقف مكتوفة الايدي'

وقال الصدر في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها الخليج 365 "أرى أن استعمال السلاح والقصف واستهداف المقار الدبلوماسية في العراق يزداد ويتعاظم.. ويزداد ويتعاظم الخطر على أرواح المدنيين من الشعب العراقي وتهون هيبة الدولة أكثر وأكثر".وأضاف "وما من رادع لهم ولأفعالهم!"، متسائلاً "هل ترويع المواطنين وتعريض حياة المدنيين للخطر يتلاءم مع المقاومة؟ أم هو يشوه سمعتها ويضعف من شعبيتها في قلوب الشعب!".

وتابع الصدر "أتقوا الله وكفاكم (كفكة)"، مطالباً "الحكومة بأن لا تقف مكتوفة الأيدي".