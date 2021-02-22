الجيش الليبي يتعهد بمساعدة أسر الشهداء والأسرى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الجيش الليبي، الإثنين، اهتمامه بجنوده الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل تحرير ليبيا من الإرهاب والمليشيات المسلحة.

وتعهد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بمحاسبة المتسببين في عرقلة حل مشاكل الجرحى والشهداء لكونهم أحد أسباب انتصار القوات المسلحة في حربها على الإرهاب.

وبحث المشير حفتر خلال لقائه مدير إدارة شؤون الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحرب، القضايا المتعلقة بالجرحى والشهداء كافة تمهيداً لحلها بشكل نهائي.

وقال المكتب الإعلامي لقيادة الجيش الليبي، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن قضايا الشهداء والأسرى والمفقودين تندرج ضمن أولويات القيادة العامة للجيش الليبي.

وحرص الجيش الليبي على دعم أسر الشهداء والمصابيين من قواته ماديا ومعنويا نظرا لتضحياتهم في الحرب ضد الإرهاب

واستطاع الجيش الليبي وقوات الشرطة القضاء على الجماعات الإرهابية، شرقي البلاد، عقب إطلاق "عملية الكرامة" 2014.

ويقوم الجيش الليبي بدور اجتماعي كبير، ويعمل على تأمين احتياجات المناطق من الوقود ومواد التموين والاحتياجات الإنسانية خاصة وسط ليبيا وجنوبها.

كما أطلق الجيش حملة لزراعة نصف مليون شجرة لمواجهة التصحر في ليبيا، وتمت زراعة أولى الشتلات في منطقة بنينا -قرب بنغازي.