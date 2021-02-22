شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود ترمب إلى البيت الأبيض؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، في خطاب له خلال مؤتمر الحركة السياسية المحافظة الأحد القادم، تنصيب نفسه المرشح الرئاسي المفترض للحزب الجمهوري في انتخابات 2024.

وذكر كبار حلفاء ترمب، أن الرئيس السابق يسعى لإيصال هذه الرسالة إلى قادة الحزب بعد أن أحكم قبضته على القاعدة الجمهورية، وسيعمل على إظهار نفوذه على الحزب في خطاب رئيسي بعنوان «استعراض القوة»، بحسب موقع « أكسيوس».

وعلم الموقع الأمريكي أن مستشاري ترمب سيلتقون به في أحد منتجعات فلوريدا هذا الأسبوع للتخطيط لتحركاته السياسية القادمة، على أن تجرى فعاليات المؤتمر من 25 - 28 فبراير، وسيلقي ترمب كلمته في يومها الأخير.

وفي استطلاع أجرته صحيفة «USA Today» وجامعة سوفولك، أيد 46% من الناخبين الجمهوريين فكرة إنشاء «حزب ترمب»، وأعربوا عن استعدادهم للانضمام إليه بعد ترك الحزب الجمهوري، فيما لم يوافق 27% على ذلك، ولم يتخذ الباقون قرارا بهذا الشأن.