شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تقرر تعليق دخول المسافرين القادمين من 10 دول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قررت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في سلطنة عمان، تعليق دخول السلطنة للقادمين من 10 دول.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن هذه الدول هي: جمهورية السودان، الجمهورية اللبنانية، جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية تنزانيا الاتحادية، جمهورية غانا، جمهورية غينيا، جمهورية سيراليون، وجمهورية إثيوبيا.

كما قررت اللجنة تعليق دخول القادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول الـ10 المذكورة خلال 14 يوماً السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة 12 من صباح يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021، ولمدة 15 يوماً، ويستثنى من ذلك المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

ووفقا للوكالة، فإن قرار اللجنة العليا جاء حماية لأفراد المجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات، فيما حثت اللجنة المواطنين والمقيمين على تجنّب السفر خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى.