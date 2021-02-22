شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد والسفارة الأمريكية تطلق صفارات الإنذار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن انفجارا وقع اليوم الإثنين، في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية بغداد، والتي يقع فيها مقر السفارة الأمريكية.

وقال شهود عيان إن صاروخي كاتيوشا أطلقا نحو المنطقة الخضراء، فيما دوت صفارات الإنذار من السفارة الأمريكية، وفقاً لمصادر إعلامية عراقية.

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