انت الان تتابع خبر عمليات بغداد تعلن العثور على منصات اطلاق الصواريخ التي استهدفت الخضراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، على منصة إطلاق الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء، في بغداد.
وقالت القيادة في بيان مقتضب حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "عثرت على منصات اطلاق الصواريخ من قبل استخبارات القيادة في منطقة حي السلام الطوبجي".
يشار إلى أن خلية الإعلام الأمني، أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، سقوط ٣ صواريخ منها صاروخين على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية.
وأشارت الخلية إلى أنه "كان انطلاق الصواريخ من حي السلام (الطوبجي) نتج عنها أضرار في ٤ عجلات مدنية، كما تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد".
يشار إلى أن خلية الإعلام الأمني، أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، سقوط ٣ صواريخ منها صاروخين على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية.
وأشارت الخلية إلى أنه "كان انطلاق الصواريخ من حي السلام (الطوبجي) نتج عنها أضرار في ٤ عجلات مدنية، كما تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد".