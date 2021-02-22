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الكرخ توزع الإصابات الجديدة بالفيروس الوبائي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحجامي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن " الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :
عدد الاصابات 693 موزعة كالآتي :

أبو دشير -----------------25

أبو غريب ----------------17

الإسكان------------------3

الاعلام------------------53

البياع-------------------28

التاجي------------------12

التراث-------------------1

الحرية------------------36

الخطيب----------------11

الدورة------------------24

الدولعي-----------------1

السيدية---------------- 17

الشرطة الرابعة-----------2


الشعلة-----------------43

الصالحية ----------------4

الطارمية----------------6

العامرية ----------------16

العطيفية ---------------8

العلاوي-----------------5

الغزالية----------------23

القادسية ----------------9

الكاظمية---------------63

المحمودية-------------52

المكاسب-------------- -3

المنصور ---------------21

الوشاش----------------6

اليرموك--------------- 19

جكوك-----------------8

حي الجامعة-----------13

حي الجهاد------------57

حي الخضراء------------8

حي العامل------------66

حي العدل -------------14

حي الفرات-------------5

شارع حيفا--------------5

كرادة مريم--------------2

ناحية الرشيد------------2

سكنة جانب الرصافة ------3

محافظة النجف----------1

محافظة بابل------------1

الشفاء:

420

الوفيات:

1

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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