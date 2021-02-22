الإعلام الأمني تعلن تفاصيل القصف الأخير على الخضراء

وقالت الخلية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "من خلال التدقيق تبين سقوط ٣ صواريخ منها صاروخين على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية".

وأشارت إلى أنه "كان انطلاقها من حي السلام ( الطوبجي) نتج عنها أضرار في ٤ عجلات مدنية، كما تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد".

