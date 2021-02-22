انت الان تتابع خبر الإعلام الأمني تعلن تفاصيل القصف الأخير على الخضراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، تفاصيل عملية القصف الأخيرة على المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد.
وقالت الخلية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "من خلال التدقيق تبين سقوط ٣ صواريخ منها صاروخين على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية".
وأشارت إلى أنه "كان انطلاقها من حي السلام ( الطوبجي) نتج عنها أضرار في ٤ عجلات مدنية، كما تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد".
وأشارت إلى أنه "كان انطلاقها من حي السلام ( الطوبجي) نتج عنها أضرار في ٤ عجلات مدنية، كما تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد".