الكونفدرالية الافريقية تسفر عن مواجهات عربية قوية

أسفرت قرعة دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم موسم 2020 -2021 التي سحبت ،اليوم الاثنين، عن عدة مواجهات عربية قوية.

وأبرز المواجهات العربية، ستكون بين بيراميدز المصري وصيف النسخة الماضية والرجاء البيضاوي المغربي ضمن المجموعة الرابعة، وفي المجموعة الثانية سيتقابل نهضة بركان حامل اللقب مع شبيبة القبائل الجزائري. وشهدت المجموعة الأولى تواجد وفاق سطيف الجزائري وأهلي بنغازي الليبي.

ومن المحتمل أن تشهد المجموعة الثالثة مواجهة تونسية خالصة بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي. ولم يحسم النجم الساحلي تأهله، حيث فاز بنتيجة 2-1 ذهابا خارج قواعده على يانغ بافولوز من إسواتيني، وسيحدد لقاء الإياب بين الفريقين المقرر في تونس غدا الثلاثاء هوية المتأهل.