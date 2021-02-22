السعودية: استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - علن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم الاثنين استمرار العملية التعليمية عن بعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي في التعليم العام والتعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفق الضوابط والتعليمات المطبقة حاليا.

وقال وزير التعليم السعودي في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) أن القرار يأتي "تأكيدا على اهتمام القيادة الرشيدة بسلامة الطلاب والطالبات وكافة منسوبي التعليم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس (كورونا) وحرصها على استمرار الرحلة التعليمية عن بعد في ظل الجائحة ودعما لمسيرة النجاح الذي تحقق للتعليم عن بعد في المملكة وتعزيزا للشراكة المجتمعية مع أولياء الأمور والأسرة ومؤسسات المجتمع".

وذكرت (واس) ان إعلان استمرار التعليم عن بعد يأتي لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الثاني رغم ظروف الجائحة وذلك بعد دراسة واقع المرحلة السابقة من الفصل الدراسي الثاني ونتيجة لما الت إليه الدراسات المستفيضة بين اللجان المشتركة من التعليم العام والجامعي للتقييم والمتابعة والتنسيق مع وزارة الصحة والى جانب ما تحقق من نجاحات للتعليم عن بعد.