سوريا تجيز استخدام لقاح سبوتنيك-في ضد كوفيد-19

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت السفارة السورية في موسكو الاثنين ان سوريا اجازت استخدام لقاح سبوتنيك-في الروسي ضد كوفيد-19 على اراضيها .

ونقلت وكالة انباء ايتار-تاس الروسية عن بيان للسفارة ان "الجمهورية العربية السورية انجزت كل التدابير للتسجيل للحصول على لقاح سبوتنيك-في وأجازت استخدامه على أراضيها".

وسوريا التي تشهد حربا منذ 2011 استفادت من الدعم العسكري الكبير والحاسم لروسيا التي تقدم لها ايضا مساعدات انسانية.

ورسميا المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري سجلت 15179 اصابة بكوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء منها 998 حالة وفاة.

والاراضي التي يسيطر عليها الاكراد في شمال شرق البلاد سجلت 8600 حالة و311 وفاة في حين ان مناطق المعارضة في شمال غرب البلاد سجلت 21121 حالة و408 وفيات.

واللقاح الروسي الذي شككت الاوساط العليمة في فعاليته في البداية، حظي مؤخرا باعتراف بفعاليته في دراسة نشرتها مجلة "ذي لانست" الطبية صادق عليها خبراء مستقلون.

وبات اللقاح مجازا في 30 بلدا.

وتحاول السلطات الروسية ابرام اتفاقات لانتاج اللقاح محليًا بدلا من تصديره لعدم توفر القدرات الكافية لتلبية الطلب الوطني الأولى بالنسبة لها.

في كانون الاول/ديسمبر انضمت سوريا الى مبادرة كوفاكس لمنظمة الصحة العالمية لمساعدة الدول الاكثر فقرا.

وهدف منظمة الصحة واليونيسف وبرنامج غافي للقاحات تأمين جرعات لقاح لما لا يقل عن 20% من الشعب السوري في 2021.