المستشارة الألمانية تحذر من "موجة ثالثة" لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

حذرت المستشارة الألمانیة انجیلا میركل الیوم، من "موجة ثالثة" لجائحة فیروس كورونا في وقت أعادت فیه عدة ولایات ألمانیة فتح مدراسھا.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانیة عن مصادر حكومیة قول المستشارة الاتحادیة في اجتماع حزبي إن مواجھة الجائحة تحتاج "لاستراتیجیة حذرة" وذلك في أعقاب ترجیح معھد (روبرت كوخ) المعني برصد الجائحة في ألمانیا حدوث "موجة ثالثة" للفیروس.

وأضافت الوكالة أن رئیسة الحكومة الألمانیة تنوي وضع استراتیجیة یتم من خلالھا فتح الحیاة العامة في المدارس والمرافق الریاضیة والثقافیة والمطاعم مع المحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي.

وأكدت أن میركل ستترأس لجنة خاصة من أجل التشاور حول معاییر إلغاء الإغلاق التام والتحضیر لرفع الحظر عن المجالات المذكورة.