الحوثيون قتلوا 205 مختطفين تحت التعذيب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفشلت ميليشيات الحوثي الإرهابية الجولة الخامسة من المشاورات، التي استضافها الأردن وتدعمها الأمم المتحدة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بهدف الإفراج عن 300 أسير، بينهم مسؤولون أبرزهم شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

ووصف المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيت عدم اتفاق الطرفين على الإفراج عن الأسرى خلال هذه الجولة من المحادثات، قائلا «كان مخيبا للآمال انتهاء هذه الجولة من المحادثات دون الوصول لما يماثل النتيجة التاريخية للاجتماع في سبتمبر الماضي والذي أسفر عن إطلاق سراح 1056 محتجزا».

وتابع «أكرر دعوتي لإطلاق سراح جميع المحتجزين من المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال والمحتجزين المدنيين بما يتضمن النساء والصحفيين فورا دون قيد أو شرط».

من جهته، أكد رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات تبادل الأسرى هادي هيج «إن وفد ميليشيات الحوثي، أصر على إفشال جولة المشاورات، خاصة بعد رفع تصنيف الإرهاب عنهم». وأشار إلى أنه رغم تقديم وفد الحكومة الكثير من التنازلات؛ كونه ملفا إنسانيا؛ إلا أن الحوثي استمر في تعنته ووضع العراقيل للإفشال.

وأكد أن الحوثيين تعمدوا إفشال جولة المشاورات بعد مطالبتهم بأسماء مجهولة دائما ما يكررونها، إضافة إلى رفضه الالتزام بما اتفق عليه في عمان ٣ ومحاولة تجاوزها.

وفي السياق، ذكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني «إن جماعة الحوثي أفشلت جولة المشاورات التي استضافتها الأردن حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين».

وأضاف «الجولة الخامسة من المشاورات التي استضافتها الأردن واستمرت قرابة شهر شهدت تقدما كبيرا قبل صدور قرار الخارجية الأمريكية إلغاء تصنيفها منظمة إرهابية والذي قرأته الميليشيا الحوثية كضوء أخضر لممارسة التصعيد السياسي والعسكري»‏.

إلى ذلك كشفت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 205 حالات قتل تحت التعذيب لمختطفين، من أصل 271 حالة منذ 2014 وحتى الآن.

واستعرض التقرير بعضا من أساليب وطرق التعذيب التي أدت أو تؤدي لمقتل ضحايا الاختطاف والاعتقال والتي تشمل أساليب للتعذيب الجسدي والنفسي بهدف انتزاع معلومات أو إقرارات تطلب منهم قسرا.

ميدانيا قتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم قيادات بارزة في هجوم وكمين جديدين غرب وشمال محافظة مأرب، وأكد موقع (سبتمبر نت) الناطق باسم القوات اليمنية «إن قوات الجيش والمقاومة شنت هجوما معاكسا على ميليشيات الحوثي، في جبهة المشجح، شرق مديرية صرواح غرب المحافظة».

وأكد المصدر، أن الهجوم أسفر عن مصرع 20 عنصرا من الميليشيات، بينهم القيادي الحوثي العميد محمد شرف الدين، وكيل نيابة القضاء العسكري التابع للميليشيات، والعقيد محمد الرضي وجرح آخرين، كما استعاد الجيش أسلحة وعتادا قتاليا.

جرائم القتل في المحافظات:

43 قتيلا بالحديدة

38 قتيلا بصنعاء

25 قتيلا بسبب الإهمال الطبي المتعمدمشاهدات يمنية

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