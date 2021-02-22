سجون تركيا تُضاعف عدد نزلائها 4 مرات في 10 أعوام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ضاعفت السجون التركية عدد نزلائها 4 مرات بين 2009 و2019 حسب معهد الإحصاء التركي.



ونقل موقع "أحوال تركية" عن صحيفة سوزجو، دخول 281.605 ألف أتراك السجون، في 2019 مقارنةً مع 74.404 ألف في 2009.

واحتلت تركيا المرتبة الثانية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمعدل السجن لكل 100 ألف ساكن، بعد الولايات المتحدة المرتبة، وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2019.

وفي 2019، بلغ معدل الحبس في تركيا 430 سجيناً لكل 100 ألف ساكن، وفق معهد الإحصاء التركي