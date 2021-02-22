شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور جمهوري: إيران وراء هجوم «قاعدة بلد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، اليوم(الإثنين)، النظام الإيراني بالتورط في الهجوم على «قاعدة بلد» في العراق، لاختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكانت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد تعرضت إلى قصف صاروخي ليل السبت، ما أدى إلى إصابة متعاقد عراقي مع الجيش. وكشفت مصادر أمنية أن صاروخين استهدفا الجناح العسكري الأمريكي الخاص بشركة «ساليبورتر» في قاعدة بلد الجوية التي تضم متعاقدين أمريكيين، فيما لم ينجح صاروخ ثالث في إصابة هدفه. ويعمل المتعاقد المصاب في الشركة المكلفة بصيانة طائرات «إف 16».

ويأتي الهجوم بعد أقل من أسبوع على سقوط عدة قذائف صاروخية داخل مطار أربيل، وفي محيطه.

وتتعرض مواقع عسكرية ودبلوماسية غربية باستمرار في العراق لهجمات بصواريخ وقنابل، وينسب الأمريكيون ومسؤولون عراقيون تلك الهجمات لفصائل مسلحة مقربة من إيران.