شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق ثلاثة صواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد- أ.ف.ب

أفادت مصادر أمنية عراقية بأن ثلاثة صواريخ على الأقل استهدفت، الاثنين، السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في العاصمة العراقية بغداد. وقالت المصادر إن إحدى القذائف سقطت في محيط المنطقة الخضراء، فيما سقطت الأخريان في أحياء سكنية مجاورة. الهجوم هو الثالث الذي يستهدف خلال أسبوع منشآت دبلوماسية أوعسكرية أو تجارية غربية في العراق بعد شهور من الهدوء النسبي.