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إطلاق ثلاثة صواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد

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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق ثلاثة صواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد- أ.ف.ب
 أفادت مصادر أمنية عراقية بأن ثلاثة صواريخ على الأقل استهدفت، الاثنين، السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في العاصمة العراقية بغداد. وقالت المصادر إن إحدى القذائف سقطت في محيط المنطقة الخضراء، فيما سقطت الأخريان في أحياء سكنية مجاورة. الهجوم هو الثالث الذي يستهدف خلال أسبوع منشآت دبلوماسية أوعسكرية أو تجارية غربية في العراق بعد شهور من الهدوء النسبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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