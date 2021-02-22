شكرا لقرائتكم خبر عن متطرفون يقتلون رئيس مركز اقتراع في النيجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيامي-أ.ف.ب

قتل متشددو جماعة «بوكو حرام» الإرهابية رئيس مركز اقتراع في منطقة ديفا جنوب شرقي النيجر المضطربة بعد قليل من إغلاق باب الاقتراع في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في البلاد، حسب ما أفاد مسؤولون، الاثنين.

وقال موظف حكومي رفيع المستوى في ديفا، طلب عدم ذكر اسمه، إن الهجوم وقع حوالي الساعة الثامنة مساء (19:00 ت.غ)، الأحد، وأسفر عن إصابة تسعة موظفين آخرين. وعانت منطقة ديفا هجمات متكررة نفذتها جماعة «بوكو حرام» والجماعات ذات الصلة منذ عام 2015، حينما خضعت لحال طوارئ في البلد الفقير في منطقة الساحل.

وقال مسؤول محلي: إنّ الضحايا هم من كبار موظفي مركز الاقتراع الذين عينتهم اللجنة الانتخابية في البلاد ومندوبو المرشحَين الرئاسيين محمد بازوم وماهاماني عثمان. وتابع أنّ الهجوم وقع بالقرب من قرية غارين-دوغو قرب مدينة ديفا، مضيفاً أن موظفي الاقتراع كانوا ينقلون صناديق الاقتراع وأوراق الانتخابات إلى مدينة غويسكيرو. وأضاف المسؤول أن الجرحى يتلقون العلاج في مستشفى محلي.

والأحد، لقي سبعة عاملين انتخابيين مصرعهم بعدما مرت سيارتهم فوق لغم في منطقة تيلابيري (غرب) القريبة من مالي، وهي نقطة صراع مشتعلة. وقال حاكم تيلابيري إن الفريق أرسل لمراقبة الاقتراع.

وتخضع ما يسمى بالمنطقة الحدودية الثلاثية حيث تلتقي النيجر ومالي وبوركينا فاسو لحالة الطوارئ منذ عام 2017. وفي مطلع يناير/ كانون الثاني وبعد الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية قتل مئة شخص في هجوم على قريتين في منطقة تيلابيري نفسها، في أسوأ مجازر ارتكبت بحق المدنيين في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل، والذي يشهد هجمات من متطرفين.