شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تغلق المنافذ البرية والبحرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مجلس الوزراء الكويتي إغلاق المنافذ (البرية والبحرية) باستثناء عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة في البلاد، والسماح بعودة المواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية وتكليف (الداخلية والجمارك) تنفيذ القرار عتباراً من يوم الأربعاء حتى السبت المقبل.

كما قرر منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها الموجودة داخل مراكز التسوق، ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل ويعمل بالقرار اعتباراً من الأربعاء، وحتى إشعار آخر. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة: لن يُتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن تتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر.