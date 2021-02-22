شكرا لقرائتكم خبر عن حظر للتجوال في الناصرية بعد سقوط قتيلين في احتجاجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”:

أكد مصدر أمني عراقي في محافظة ذي قار، الاثنين، قيام السلطات المحلية بفرض حظر تجوال شامل في المحافظة بعد الاشتباكات التي حصلت بين المتظاهرين والقوات الامنية التي أدت الى سقوط قتيلين و21 جريحاً بينهم 12 من القوات الامنية.

وقال المصدر، إنه تم قتل متظاهرين اثنين وإصابة 21 آخرين بينهم 12 شخصاً من القوات الأمنية خلال أحداث مدينة الناصرية مساء الاثنين.

وأضاف أن الوضع بات حرجاً، لذلك تم فرض حظر شامل للتجوال في عموم محافظة ذي قار من أجل السيطرة على الوضع.

اندلعت مواجهات بين عشرات المحتجين الغاضبين والشرطة المحلية إثر احتجاجات تطالب بإقالة المحافظ ناظم الوائلي. وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن العشرات من المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى محافظة ذي قار، للمطالبة باستقالة المحافظ ناظم الوائلي لاتهامه بالفساد المالي والإداري. كما طالبوا بمحاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن الناشطين المدنيين المختطفين.