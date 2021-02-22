شكرا لقرائتكم خبر عن «تطبيق إلكتروني» يربط المصريين بكافة المعلومات الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء المصري، تطبيقاً جديداً على الهواتف المحمولة تحت مسمى «آي.دي.اس.سي»، يقدم كافة المعلومات الدولية التي تهم المصريين.

وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، في تقرير قدمه الاثنين إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التطبيق يشمل آخر الآراء، من خلال متابعة مستمرة لأهم مقالات الرأي والتقارير الدولية من مختلف الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية والمواقع الإلكترونية العالمية، ورصد أهم ما تتناوله البرامج الحوارية المصرية والصحف المحلية، ويبلغ متوسط عدد المقالات والأخبار المحلية والعالمية التي يتم نشرها أسبوعيًا أكثر من 400 مقال وخبر محلي وعالمي.

كما يشمل أبرز اتجاهات الأسواق، لأهم السلع كالنفط والغاز الطبيعي والمعادن والحاصلات الزراعية وغيرها، وكذلك أهم مؤشرات حركة البورصات المحلية والعالمية، ووضع مصر في المؤشرات الدولية، وأهم إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من إنتاجه الفكري المتنوع، سواء فيما يتعلق بالوسائط المتعددة من الإنفوجراف والفيديوجراف والبودكاست، أو الإصدارات البحثية.

وثمن رئيس الوزراء هذه الخطوة، مؤكداً أنها تساهم في تعزيز نشر وإتاحة المعلومات الصحيحة لزيادة الوعي المجتمعي، من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي في الوصول إلى المواطنين، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يقوم به المركز في توفير المعلومات الصحيحة وكذا الدراسات التي تساعد متخذ القرار بوجه عام.

وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن إطلاق التطبيق الجديد، يأتي تتويجاً لجهود المركز في مواكبة التطور التكنولوجي، وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين باستخدام التكنولوجيا وتطوير البيانات، مع الأخذ في الاعتبار التطور اليومي للحياة في مختلف مجالاتها، بما يسهم في ارتقاء المجتمعات وتوفير حياة أفضل للمواطنين.