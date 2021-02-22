شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: لا رحلات دولية من إنجلترا حتى منتصف مايو المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، أنه سيتم حظر السفر الدولي من إنجلترا حتى 17 مايو/أيار على أقرب تقدير، وهو ما يطيل أمد الألم لشركات الطيران والمطارات وشركات السياحة، وقال: إنه لا مشاكل في إمدادات اللقاح في الوقت الحالي، مضيفاً: علينا أن نتعلم كيف نتعايش مع وباء «كوفيدـ 19» كما نعيش مع الإنفلونزا العادية.

وقال جونسون، إنه يتعين على الشعب البريطاني مواصلة العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك حتى تنتهي الحكومة من مراجعة أوسع في الأشهر المقبلة لإجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.

وأبلغ جونسون البرلمان: «سنجري أربع مراجعات. إحداها سيجري فيها تقييم الفترة الزمنية التي نحتاجها للحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات. هذا سيوفر أيضاً إرشادات بشأن العمل من المنزل والذي ينبغي أن يستمر حيثما أمكن حتى تكتمل هذه المراجعة».

وسيتم الانتهاء من المراجعة قبل بدء المرحلة الأخيرة من خطة الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام لمواجهة تفشي «كوفيد-19» والتي من المقرر أن تحدث في 21 يونيو/حزيران على أقرب تقدير.

وأكد جونسون أن الحكومة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوظائف ومصادر العيش لأولئك الذين يحتاجون الدعم أثناء الجائحة. وقال إن وزير المالية ريشي سوناك سيعلن عن التفاصيل عند تقديمه الميزانية إلى البرلمان في الثالث من مارس/آذار.



تصريحات رئيس الوزراء جاءت في أعقاب عرض الحكومة البريطانية، الاثنين، خطة بأربع مراحل؛ لتخفيف قيود احتواء وباء «كوفيد-19»، معربة عن أملها بإمكانية عودة الحياة إلى طبيعتها بحلول أواخر يونيو/حزيران، وتبدأ الخطة التي عرضها بوريس جونسون للنواب بإعادة فتح المدارس في الثامن من مارس/آذار، والمتاجر غير الأساسية اعتباراً من 12 إبريل/نيسان، بينما سيكون بإمكان بعض الجماهير حضور مباريات رياضية اعتباراً من 17 مايو/أيار، على أمل إنهاء جميع إرشادات التباعد الاجتماعي بدءاً من 21 يونيو/حزيران.