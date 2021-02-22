شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تقرر تعليق دخول السلطنة للقادمين من عشر دول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مسقط-العمانية

أعلنت سلطنة عُمان تعليق دخول رعايا عشر دول إلى البلاد، في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد. وحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد تابعت اللجنة العمانية المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار «كورونا»، في إطار انعقادها المستمر، تطوّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

واطلعت اللجنة على تأثير الوضع الوبائي العالمي، وعلى النظم الصحية في مختلف بلدان العالم، لا سيما مع انتشار السلالات المتحورة فيها والمرتبطة بالسفر، وخطر انتشار هذه السلالات في السلطنة، وزيادة الضغط على المؤسسات الصحية فيها، حسب ما أشارت إليه التقارير المحلية لفحوص البلمرة المسبقة التي تطلب من القادمين للسلطنة.

وقالت اللجنة: حماية لأفراد المجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات، فقد قررت اللجنة تعليق دخول السلطنة للقادمين من عشر دول هي: السودان ولبنان وجنوب إفريقيا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وغانا وغينيا وسيراليون وإثيوبيا، والقادمين من أية دول أخرى إن كانوا مروا بأي من هذه الدول العشر المذكورة، فيما تقدم خلال الـ14 يوماً السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية عشرة من صباح الخميس المقبل، ولمدة خمسة عشر يوماً، ويُستثنى من ذلك المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة. وتحثّ اللجنة العليا المواطنين والمقيمين على تجنّب السفر خلال الفترة المقبلة إلا للضرورة القصوى.