شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل: مواجهة أتليتيكو ستكون اختباراً لقوة تشيلسي الذهنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتوقع توماس توخيل مدرب تشيلسي أن تكون مواجهة أتليتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء اختباراً كبيراً لقوة فريقه الذهنية.

ولم يخسر تشيلسي في سبع مباريات في كل المسابقات منذ أن حل توخيل بدلاً من فرانك لامبارد، لكن المدرب الألماني قال إنه سيتعين على الفريق اللندني أن يكون في أفضل حالاته أمام منافسه بقيادة المدرب دييجو سيميوني.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي: سيكون اختباراً كبيراً. لديهم تشكيلة رائعة ويقودهم مدرب صاحب خبرة كبيرة. أتمنى أن نكون في أفضل حالاتنا في هذه المباراة. سنحاول اللعب بطريقتنا.. الكل يعرف ما الذي يتطلبه اللعب أمام أتليتيكو. القتال والخبرة والقوة الذهنية.

وسيفتقد توخيل المدافع صاحب الخبرة تياجو سيلفا حيث لا يزال اللاعب البرازيلي يتعافى من إصابة، لكن لاعب الوسط كاي هافرتس والمهاجم كريستيان بوليسيك يقتربان من العودة.

وكان من المقرر أن يستضيف أتليتيكو المباراة في مدريد قبل نقلها إلى رومانيا بسبب القيود التي تفرضها إسبانيا على القادمين من بريطانيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا.