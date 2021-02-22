شكرا لقرائتكم خبر عن بييلسا لن يجدد عقده مع ليدز قبل نهاية الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكّد المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا الاثنين، أن على فريقه ليدز يونايتد صاحب المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم حالياً، التريث حتى نهاية الموسم قبل اتخاذ قرار تجديد عقده من عدمه.

وأوضح بييلسا الذي جدد عقده لسنة إضافية بعد قيادته ليدز إلى دوري الأضواء العام الماضي، أن ذلك لا يعني عدم رغبته في البقاء في ملعب «ايلان رود».

وقال الأرجنتيني: هذا أول شيء أريد أن أوضحه، لأن الأمر يبدو وكأن الرئيس يعرض عليّ تمديد العقد وأنا أؤجله. يمكن تفسير ذلك على أن النادي لديه رغبة أكبر مني في البقاء ولكن ليس هذا هو الحال. لا أريد بأي شكل من الأشكال أن أضع نفسي فوق النادي. أكرر، لن أدرس أي خيارات أخرى حتى تنتهي مهمتي هنا في ليدز. ليست هناك تكهنات من جهتي.

يحتل ليدز الذي عاد إلى البرميرليج بعد غياب 16 عاماً المركز الثاني عشر وهو مني بثلاث هزائم في آخر أربع مباريات. إلا أن الفريق حظي بإشادة لأدائه الهجومي وهو على بعد 10 نقاط من منطقة الهبوط.

وأوضح مالك النادي الإيطالي أندريا رادريدزاني بشكل علني عن رغبته في بقاء بييلسا على رأس الجهاز الفني، وأنه في انتظار الأرجنتيني لاتخاذ قراره. وأكد مدرب منتخب الأرجنتين السابق الذي يستضيف ساوثمبتون الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة على أن النتائج في الثلث الأخير من الموسم قد تغيّر السيناريو.

وقال: لو كان النادي يريد جواباً قبل نهاية الموسم، سأجيبه قبل نهاية الموسم.

وأردف صاحب الـ66 عاماً: ولكن إذا حصل ذلك، فسوف آخذ الوقت الكافي لإخبارهم أنه ينبغي عليهم التفكير فيما سيحدث في الجزء الأخير من الموسم.