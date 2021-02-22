مواجهات قوية للأندية العربية في الكونفدرالية الإفريقية

وقع الرجاء البيضاوي المغربي في مجموعة واحدة مع بيراميدز المصري وصيف النسخة الماضية من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، بحسب القرعة التي سحبت الاثنين، كما أسفرت القرعة عن مواجهات قوية للأندية العربية المشاركة في البطولة.

وكان الرجاء، حامل لقب 2018، قد فشل في التأهل إلى دور المجموعات للمسابقة الأولى دوري الأبطال، فتابع مشواره في الرديفة كأس الاتحاد.

سيتواجه الرجاء مع نكانا الزامبي والفائز بين نامونغو التنزاني وبريمير دي أغوستو الانغولي في المجموعة الرابعة.

ووقع نهضة بركان حامل اللقب ووصيف النسخة قبل الأخيرة مع جاره شبيبة القبائل الجزائري والقطن الكاميروني ونابسا ستارز الزامبي.

وتشهد المجموعة الأولى مواجهات قوية بين انييمبا النيجيري حامل لقب دوري الأبطال مرتين ومثله وفاق سطيف الجزائري بالإضافة إلى أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي والأهلي بنغازي الليبي.

ويحتاج النجم الساحلي التونسي بطل 2006 و2015 إلى تخطي عقبة يونج بافالوز الإسواتيني للتأهل إلى مجموعة ثالثة تضم مواطنه الصفاقسي حامل اللقب 3 مرات مع ساليتاس البوركينابي وجاراف السنغالي.

وفي ما يلي القرعة:

المجموعة الأولى: إنييمبا (نيجيريا)، وفاق سطيف (الجزائر)، أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)، الأهلي بنغازي (ليبيا)

المجموعة الثانية: نهضة بركان (المغرب، حامل اللقب)، شبيبة القبائل (الجزائر)، القطن (الكاميرون)، نابسا ستارز (زامبيا)

المجموعة الثالثة: النجم الساحلي (تونس) أو يونج بافالوز (إسواتيني)، الصفاقسي (تونس)، ساليتاس (بوركينا فاسو)، جاراف (السنغال)

المجموعة الرابعة: الرجاء البيضاوي (المغرب)، بيراميدز (مصر، وصيف حامل اللقب)، نكانا (زامبيا)، نامونغو (تنزانيا) أو بريميرو دي أغوستو (أنجولا)

وتقام المباريات في 10 و17 مارس، و4 و11 و21 و28 ابريل. ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى ربع النهائي.