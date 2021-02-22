شكرا لقرائتكم خبر عن شلالات «نياجارا» تتحول لأرض العجائب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حولت العاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة، شلالات نياجارا بولاية نيويورك، إلى أرض العجائب الشتوية. فبعد تجمد المياه بسبب العاصفة الثلجية، تجمع الزوار لالتقاط الصور بالقرب من اللوحات الجليدية، في الوقت الذي لم تتوقف فيه المياه عن التدفق.

ويعتمد مدى تجمد الشلالات في الواقع على بقاء الطقس شديد البرودة لفترات طويلة من الزمن، مثل أحداث الدوامة القطبية لعامي 2014 و2015، والتي يمكن أن تؤدي إلى تجمد الشلالات.

وكانت العاصفة الثلجية التي غطت معظم الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، تعتبر الأقوى منذ 18 عاماً. وشوهدت حفر من الجليد تطفو على الماء في قاع الشلالات، بينما كانت الأشجار المحيطة مغطاة بالثلج والجليد. وفي روتشستر، وصل عمق الثلج إلى 16 بوصة يوم أمس الأحد، وفقاً لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

وتم تغطية 86% من بحيرة إيري المذهلة بالجليد، وفقاً لخدمة الطقس الوطنية. وتسبب تساقط الثلوج في الأجزاء الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة في فوضى سفر بولاية نيويورك في نهاية الأسبوع.