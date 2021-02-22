شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية تأمل عودة الجماهير إلى الملاعب 17 مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأمل الحكومة البريطانية في عودة الجماهير جزئياً إلى الملاعب في إنجلترا بدءاً من 17 مايو إذا سمحت الظروف الصحية بذلك، على ألا يتجاوز الحضور 10 آلاف شخص وفق ما كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين.

وتشمل خطة إعادة فتح بريطانيا تدريجاً مع تقدّمها في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، عودة الجماهير إلى الفعاليات الرياضية على أن يقتصر الحضور على ربع السعة

الاستيعابية، لكن من دون أن يتجاوز عشرة آلاف شخص.