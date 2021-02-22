بلدية أبوظبي تهدم 728 مبنى مهجوراً خلال 2020

أبوظبي: ”الخليج 365”

دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع ملّاك البنايات المهجورة والمهملة في أبوظبي وضواحيها، إلى أهمية اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن هذه المباني، والتعاون مع البلدية والجهات المختصة لتسوية أوضاع المباني لكونها تساهم في تشويه المظهر العام للمدينة، إضافة إلى خطرها المتمثل في تلويث البيئة، والتسبب بإزعاج السكان، ولكونها مصدراً للأخطار الصحية، وتهدد سلامة سكان ومرتادي المدينة.

وأشارت البلدية إلى أنها ومن ضمن إجراءاتها التطويرية، وبهدف إخطار الملاك بالمستجدات قررت نشر جميع القرارات الإدارية الخاصة بهدم المباني وإزالة العشوائيات في الصحف الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنح الملّاك أصحاب المباني المخالفة مهلة 14 إلى 30 يوماً لمراجعة البلدية بهذا الشأن لتصحيح أوضاع مبانيهم.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أنها تتعامل مع المباني المهجورة والمهملة وفقاً للوائح وإجراءات متسلسلة، تبدأ بعملية حصر المباني المهجورة، ثم إخطار ملاك المباني وإعطائهم مهلة زمنية لتصحيح وضع المبنى المرصود، ثم إصدار تقرير الكشف الظاهري الذي يبين حالة المبنى، تتبعها مرحلة دراسة لجنة الكشف على المباني المهجورة المكلفة بدراسة حالة المبنى، وإصدار القرار الإداري بالهدم والإزالة، وتتم الإزالة عن طريق البلدية في حالة عدم استجابة المالك للقرار الإداري، وإخطار المالك بإعلانه لمراجعة البلدية، وفي حالة عدم الاستجابة تقوم البلدية بأعمال الهدم والإزالة، ويتم تحميل المالك تكاليف الهدم والإزالة.

وحول أهم الإجراءات التي تتخذ وفقاً للقانون بحق مالكي تلك الأبنية المهملة، أشارت البلدية إلى أن المباني المأهولة والمشوهة للمظهر العام والقابلة للصيانة والتأهيل تتم توعية ملاكها بأهمية وضرورة صيانتها، وفي حالة عدم استجابة الملّاك يتم الإخطار القانوني لمدة محددة لإعطاء الفرصة لمراجعة البلدية وتصحيح وضع المبنى قبل إصدار أي قرار إداري بشأن المبنى.

وبعد انتهاء المهلة تقوم البلدية بتحويل المبنى إلى لجنة الكشف على المباني المهجورة لدراسة حالته وإصدار القرار المناسب بشأنه.

أما عن مراحل التعامل التي تتخذها البلدية وشركاؤها الاستراتيجيون مع المباني المهجورة، فأوضحت أنها تمر بمراحل متعاقبة وتشمل: بعد صدور القرار الإداري بهدم المبنى يتم نشر إعلان في الوسائل الإلكترونية لحث المالك على مراجعة البلدية وتعديل وضع المبنى أو هدمه حسب النظم، وفي حالة استجابة وموافقة المالك على هدم المبنى، يمكن تقديم تعديل وضع لترخيص صيانة بالتنسيق مع اللجنة المعنية للموافقة على منح مهلة زمنية لاستخراج الرخص المطلوبة، أما في حالة عدم تجاوب المالك مع البلدية، فيتم الحصول على أمر من النيابة لإصدار قرار هدم، مع فصل الخدمات عن المبنى، ويقوم مركز البلدية المعني بالتنسيق مع فريق الهدم في البلدية لتعيين مقاول واستخراج رخصة بالهدم وإزالة المبنى، وعند مراجعة المالك ودفع التكاليف المطلوبة يتم فك الحجز عن القسيمة.

ونوهت البلدية بشأن حركة رصد وهدم المباني المهجورة خلال عام 2020م (داخل جزيرة أبوظبي وفي الجزر المحيطة وخارج الجزيرة (البر الرئيسي)، مشيرة أنها رصدت وأزالت (728) من المباني والعشوائيات المهملة، تباينت بين أرض صناعية، ومبان ومحال تجارية، ومبان سكنية، وسكن شعبي، وأنواع أخرى، وتقوم البلدية بدراسة هذه الحالات باتخاذ الإجراءات المتطابقة مع اللوائح والقوانين المعمول بها بشأن تنظيم أعمال البناء في أبوظبي.