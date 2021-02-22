شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تواجه البحرين وإيران ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن تثبيت مباراتين دوليتين وديتين لمنتخب سوريا الأول، مع البحرين في المنامة ومع إيران في طهران، في 25 و30 مارس المقبل توالياً، ضمن استعداداته لاستكمال التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عن تثبيت المباريات المتبقية لمنتخب سوريا في المجموعة الآسيوية الأولى خلال شهر يونيو مع غوام في 7 يونيو، ومع جزر المالديف في 11 منه، قبل أن يختتم مبارياته بلقاء الصين في الخامس عشر، علماً أنه لم يتم تحديد مكان إقامة هذه المباريات التي ستقام بنظام التجمع بحسب ما أعلن الاتحاد القاري.

يذكر أن سوريا تتصدر المجموعة الآسيوية الأولى بعد انتهاء الجولة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، مقابل 7 نقاط للصين والفلبين و3 نقاط لجزر المالديف ولا شيء لغوام.