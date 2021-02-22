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تصل لحد السيول.. الأرصاد تعلن خريطة أمطار الثلاثاء وشدتها المتوقعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
تصوير- نادر نبيل:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة الأمطار المتوقعة الثلاثاء، على مختلف الأقاليم الجغرافية المصرية، بينما تراوحت بين متوسطة إلى غزيرة.

وسجلت معدلات سقوط الأمطار من 50% في بعض الأقاليم، إلى 80% على 10 محافظات، وتصل للسيول في مناطق شمال ووسط سيناء.

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية على فترات متقطعة وتصل نسبتها إلى 70%.

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد على: (كفرالشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية، الإسماعلية، السويس، بورسعيد، العريش) وتصل نسبتها إلى 80%، وقد تتحول إلى سيول في شمال ووسط سيناء.

أمطار متوسطة في مطروح وسيدي براني والضبعة، وتصل لغزيرة على الإسكندرية بمعدل يصل إلى 50%.

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق رأس سدر، ورأس غارب، والفيوم وبني سويف، والمنيا، بمعدل 60%.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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