وزيرة الصحة تتفقد مجمع الأقصر الطبي الدولي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أجرت وزير الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، اليوم الإثنين، زيارة تفقدية بمجمع الأقصر الطبي الدولي (مستشفى الأقصر الدولي سابقًا)، حيث اطلعت على الرسومات الهندسية للمبنى، مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية.

وتبلغ تكلفة الإنشاءات والتجهيزات بالمجمع 1.2 مليار جنيه. ويأتي ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتضم 3 مستشفيات و 17 وحدة ومركز طبي، مقررًا الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتنضم للمرحلة الأولى التي انطلقت في 4 مستشفيات و42 وحدة ومركز طبي، بإجمالي 7 مستشفيات و59 وحدة ومركز طبي بمحافظة الأقصر، وذلك بتكلفة بلغت 9.6 مليار جنيه.

استمعت الوزيرة، خلال الزيارة، إلى شرح مفصل عن أقسام المجمع والخدمات الطبية المقرر أن يقدمها المجمع للمواطنين.

وقد رافق الوزيرة خلال الزيارة الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أكرم سامي معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر.

​