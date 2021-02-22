طريقة تحدث للمرة الأولى.. نقاش ينتحر محتضنا شيكارة داخل برميل مياه بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استمرارًا لمسلسل الوقائع الغريبة التي تسجلها محاضر الشرطة بمختلف مراكز محافظة الجيزة، شهد مركز الجيزة واقعة انتحار بطريقة جديدة. أقدم نقاش على التخلص من حياته داخل برميل مياه من خلال وضع رأسه بالأسفل محتضًا شيكارة إحدى مواد البناء ليلقى حتفه في غضون دقائق.

تلقى العميد طارق حمزة رئيس قطاع الغرب إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل شقة بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وانتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة المقدم مصطفى مخلوف وكيل فرقة الغرب، والرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث الجيزة.

وعثر رجال الشرطة على جثة نقاش في الثلاثنات من العمر، داخل برميل مياه "رأسه في قاع البرميل والقدمين بالأعلى" محتضنًا شيكارة إحدى مواد البناء التي شكلت ثقلاً، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

واستمع الرائد هشام فتحي والنقيبان عمر مبارك وحاتم الأنور معاوني مباحث الجيزة، إلى أقوال أسرة العامل، وأكدوا أنه كان يمر بأزمة نفسية نتيجة تعثره ماديًا، مرجحين انتحاره بتلك الطريقة هربا من الضائقة المالية التي ألمت به، ولم يشتبهوا أو يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.