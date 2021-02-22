سلطنة عُمان تعلق دخول مواطنين من عشر دول لمواجهة «كورونا»

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نقلت وسائل إعلام رسمية عُمانية عن اللجنة العليا للتعامل مع «كوفيد - 19» قولها اليوم الاثنين، إنها علقت دخول الوافدين من السودان ولبنان والبرازيل وجنوب أفريقيا ونيجيريا وتنزانيا وغانا وإثيوبيا وغينيا وسيراليون لمدة 15 يوماً اعتباراً من 25 فبراير.

ويشمل القرار أيضاً الوافدين من أماكن أخرى إذا كانوا قد مروا عبر أي من تلك البلدان في الأيام الأربعة عشر السابقة لتقديم طلب دخول السلطنة. وقالت اللجنة، إنه يستثنى من ذلك المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وأسرهم.