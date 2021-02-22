فرنسا تشدد قواعد إغلاق «كورونا» في منطقة كوت دازور

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تقرر تشديد قواعد الإغلاق الخاصة بمنطقة كوت دازور جنوبي فرنسا، بسبب زيادة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في إقليم الألب البحرية، حسبما أعلنت السلطات المحلية اليوم الاثنين.

وقال حاكم الإقليم برنار جونزاليس، إن المنطقة الساحلية الحضرية ستكون مغلقة خلال عطلتي نهاية الأسبوع القادمتين.

وهذا يعني أنه لن يُسمح لنحو 90% من سكان المنطقة بمغادرة منازلهم إلا لسبب وجيه، مثل شراء البقالة أو زيارة الطبيب. وسوف يسمح بالتمارين الرياضية أو المشي لمدة ساعة في اليوم فقط في محيط نصف قطره 5 كيلومترات حول المنزل.

وفي الوقت نفسه، سوف تفرض كوت دازور (الريفيرا الفرنسية) قواعد ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

وتشمل القيود إغلاق المتاجر التي تزيد مساحتها عن 5 آلاف متر مربع، باستثناء الصيدليات ومحال «السوبر ماركت».

وبحسب جونزاليس، فإن الوضع في المنطقة القريبة من الحدود الفرنسية الإيطالية تدهور مؤخراً.

يبلغ معدل الإصابة بالعدوى في المنطقة حالياً 588 لكل 100 ألف شخص خلال سبعة أيام، أي ثلاثة أضعاف المعدل الوطني، كما انتشرت السلالة المكتشفة أولاً في بريطانيا من فيروس كورونا على نطاق واسع، وفقاً لمتحدث باسم هيئة الصحة المحلية.

وتضررت فرنسا بشدة من جائحة «كورونا»، حيث سجلت أكثر من 6ر3 مليون إصابة حتى الآن و84 ألف حالة وفاة.



