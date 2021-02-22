أزمة البام في بني ملال.. وهبي يعين الحسيني أمينا جهويا خلفا لعادل بركات

جدة - عبدالحي حسين - نصَّب عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الاثنين، أمين الحسيني، منسقا جهويا للحزب في جهة بني ملال – خنيفرة، بهدف تدبير المرحلة بعد إعفاء عادل بركات.

وأعلن وهبي أن أمين الحسيني أصبح أمينا جهويا للحزب، إذ بهذه الصفة، يمكنه التعامل مع جميع مكونات السلطات الجهوية الرسمية منذ تاريخ اليوم.

وجاء تعيين أمين الحسيني بعد صراعات كبيرة، يعرفها حزب الأصالة والمعاصرة بين تيار إبراهيم مجاهد، وعادل بركات، المنسق الجهوي السابق في جهة بني ملال – خنيفرة، الذي أعفي بعد قرار الأمين العام للحزب، الأسبوع الماضي.

وتوصل “اليوم24″ باستقالة نهائية للأمناء الإقلميين الخمسة لحزب الأصالة والمعاصرة في جهة بني ملال – خنيفرة، احتجاجا على إعفاء المنسق الجهوي للحزب، عادل بركات، من مهامه في الحزب.

وجاءت استقالة الأمناء الإقليمين بكل من بني ملال، والفقيه بنصالح، وخريبكة، وخنيفرة، وأزيلال ، احتجاجا على قرار الأمين العام عبد اللطيف وهبي بإعفاء عادل بركات من مهامه كمنسق جهوي للحزب، الخميس الماضي.

ولم ينته بعد زلزال “البام” في جهة بني ملال – خنيفرة، إذ يتوقع تقديم 8 برلمانيين من الجهة نفسها، وعدد من القيادات الأخرى في الحزب، استقالاتهم، بداية من يوم غد الثلاثاء، بالإضافة إلى 360 منتخبا عن حزب الأصالة والمعاصرة في الجهة سيضعون استقالاتهم، للمطالبة بأن تكون القواعد هي الحاسمة في لائحة المرشحين، وليس القيادة الوطنية.